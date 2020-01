El MAS da dos caminos a la COB ante repostulación

"Son dos caminos o eres antiimperialista, anticolonial y antineoliberal, o estás con los imperialistas, o estás con los colonialistas", así plantea el Movimiento Al Socialismo (MAS) la actual relación con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).Ayer el máximo dirigente de esa instancia, Guido Mitma, informó que abandonan la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), no irán al congreso del oficialismo y le dicen no a la idea de habilitar a Evo Morales a un nueva repostulación."La Central Obrera participará, totalmente. Si hay algunos dirigentes, excepcionalmente, será como persona, pero la Central Obrera participa y formará parte del presidium, a través de sus afiliados", dijo el jefe de la bancada del MAS en diputados, Flankiln Flores.Ayer el representante de los obreros señaló que "el proceso de cambio no puede seguir como está, seguir echando a los trabajadores a las calles", a tiempo de explicar que no hay ninguna resolución que respalde la repostulación de Morales.Los días 15, 16 y 17 de diciembre el oficialismo se reunirá en Montero, Santa Cruz, para debatir varios temas, entre ellos la respostulación del presidente Evo Morales. Anticipan que en 2018 se comenzará con la recolección de firmas para un nuevo referendo.