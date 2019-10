Evo despide a la comisión ?que viaja a La Haya

El presidente Evo Morales despidió, este jueves por la mañana, a la delegación que viaja a La Haya, en los Países Bajos, para presentar los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda de incompetencia planteada por Chile para el tratamiento de la demanda marítima boliviana.



Morales en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, tras una reunión que sostuvo con los miembros de la delegación, afirmó que Bolivia es un Estado pacifista, respetuoso del derecho internacional y que busca en la CIJ justicia a la demanda marítima. “Nuestra delegación que representará a Bolivia es la expresión de la unidad del pueblo boliviano”, manifestó.



El vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, reiteró que Bolivia es pacifista y la esencia de la demanda es que Chile y Bolivia se sienten a dialogar para resolver finalmente un problema pendiente, que se traduzca en un acceso soberano al mar.



"Quiero recordar que en Filipinas en 1982, la comunidad internacional estableció que cuando un país presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el país demandado no puede, no debe considerar este acto como inamistoso porque se trata de buscar al máximo tribunal internacional para resolver pacíficamente una controversia”, explicó.



Mesa manifestó su preocupación por las reiteradas insistencias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de que Bolivia está planteando una acción inamistosa. “No es inamistoso, no solamente por la vocación de diálogo de Bolivia sino porque acepta que una corte del tamaño del CIJ (trate el conflicto). Es el camino más pacífico que se puede buscar para encontrar una solución a un conflicto entre dos naciones”, puntualizó.



El expresidente lamentó las declaraciones del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile, quien afirmó que a su país le ha ido mejor en el camino de las armas que en el camino de la diplomacia.



“No se trata de una declaración aislada, se trata de una segunda oportunidad, porque ya hace años un ministro de Defensa de Chile afirmó que su país tenía un ejército bien preparado para defender sus intereses”, recordó.



Alegatos



Chile presentará sus alegatos el próximo 4 y 7 de mayo, mientras que Bolivia lo hará el 6 y 8 del mismo mes.



Delegación boliviana



La delegación nacional está encabezada por el canciller David Choquehuanca, el portavoz internacional de la demanda, Carlos Mesa; los excancilleres Armando Loaiza, Javier Murillo y Gustavo Fernández; los embajadores ante la OEA, la ONU y Unasur; y el agente y embajador ante Holanda, Eduardo Rodríguez Veltzé.