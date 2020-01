Evo habló con Rousseff y le brindó su respaldo

"Hace unos momentos conversé con la presidenta Dilma Rousseff, le expresé todo mi apoyo y solidaridad en defensa de la democracia", escribió el presidente Evo Morales sobre el encuentro que tuvo hoy con su par de Brasil.



La máxima autoridad del país aprovechó su participación en la firma del acuerdo de la COP21 sobre cambio climático, evento que se realizó en Nueva York, Estados Unidos (EEUU), donde ambos coincidieron esta jornada.



Conoce más: Evo dice que están de moda los golpes judiciales



Hace algunos días, Morales sostuvo que ya no "están de moda" las dictaduras militares, sino la "dictaduras judiciales y congresales" en contra de exmandatarios en Latinoamérica, en referencia a la tensión política en países de la región.



De acuerdo a la agenda oficial del presidente, tenía previsto reunirse con la mandataria brasileña, en el marco de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para hablar de diversos temas de la agenda bilateral.



Lea también: Evo Morales solidario con Lula, Rousseff y Cristina



En entrevista con Telesur, Morales manifestó que lo que está pasando en Brasil “puede tener legalidad, pero no legitimidad”. “Lo que me preocupa es Brasil, por la estabilidad política y económica de este país”, de acuerdo al periódico "Cambio".



Tuit del presidente:,

Hace unos momentos conversé con la presidenta @dilmabr, le expresé todo mi apoyo y solidaridad en defensa de la democracia.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 22 de abril de 2016 n