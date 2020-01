Piden a Santa Cruz pactar los límites con Cotoca

El secretario jurídico de la Gobernación, Luis Roca, conminó este lunes a la Alcaldía de Santa Cruz a acudir a las reuniones de conciliación para solucionar los problemas de límites con su par de Cotoca, en base a las demandas presentadas por ambas instancias en ámbitos judiciales hace más de un año.



"El municipio de Santa Cruz de la Sierra no ha acudido al llamado de conciliación que se ha hecho y no es una opción sino una obligación y los gobiernos municipales si tienen problemas de límites", aseveró Roca.



El jurista dijo que la ley establece que ambas partes están en obligación de presentarse a las audiencias conciliatorias para establecer la metodología de trabajo.



La Alcaldía de Santa Cruz interpuso una demanda penal contra autoridades de Cotoca por el uso de 17 mil hectáreas que considera que pertenecen a su jurisdicción, sin embargo, el municipio demandado asevera que puede demostrar con documentos históricos que dicha área le corresponde.



Roca dijo que la única manera de solucionar el conflicto es establecer una base de metodología en la que deben participar las Organizaciones Territoriales de Base y Juntas Vecinales, bajo la tuición de la Gobernación.



En caso de que no se logre solucionar el conflicto por la vía conciliatoria, se debe llamar a un referéndum para que los habitantes del área afectada decidan a en qué jurisdicción desean vivir. Y si se trata de una zona no poblada, se acude al Tribunal Supremo de Justicia, como última instancia.