Star Wars VII empieza a batir récords de taquilla

La película "Star Wars Episodio VII: The Force Awakens" rompió el récord de taquilla de preestrenos en un jueves con una recaudación de 57 millones de dólares solo en Estados Unidos, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.



El anterior récord lo poseía "Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2" con una recaudación en taquilla de 43,5 millones de dólares en su preestreno.



La recaudación internacional en los mercados en los que ya se ha podido ver la última película de la saga ideada por George Lucas ha ascendido hasta el momento a los 130 millones de dólares.



Con estos datos, Box Office Mojo aseguró "casi con certeza" que "Star Wars: The Force Awakens" superará el récord de recaudación en el día del estreno, que también tenía hasta este momento "Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2", con 91 millones de dólares.



Incluyendo la taquilla de los preestrenos, esta web proyectó que la recaudación del estreno del séptimo filme de "Star Wars" alcanzará en Estados Unidos los 100 millones de dólares en su primera semana de proyección.



Respecto al mercado internacional, la película también batió los récords de mayor recaudación en un solo día en el Reino Unido/Irlanda (14,4 millones de dólares), Alemania (7,1 millones), Noruega (1,1 millones) y Suecia (1,7 millones).