Fuerte reclamo cívico en el día de la fundación

El día del 454.º aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde el gobierno moral de los cruceños se hizo escuchar una voz crítica del sistema social actual, donde la salud y la educación muestran una realidad lamentable, donde la inseguridad y el narcotráfico no permiten vivir en paz, y donde la justicia vulnera los derechos fundamentales de la gente.



Así de ácido, duro, reflexivo y cuestionador fue el discurso de Róger Montenegro, presidente del Comité pro Santa Cruz, que anoche fue posesionado en la sede cívica. El ingeniero de profesión pidió a la gente reaccionar, volverse rebelde y generar un compromiso para luchar por mejores días.



“Sueño con un departamento unido, con gente dispuesta a pagar el precio de construir un mejor futuro para todos. Con cruceños rebeldes que griten: ¡No nos da la gana de aceptar la situación de inseguridad, de una justicia corrupta, de vulneración de nuestros derechos fundamentales, de falta de buenos servicios de salud y de educación”, aseguró Montenegro a la mitad de un encendido discurso, el día en que fue posesionado como el líder cívico por los próximos dos años.



Salud y educación

Durante su intervención recordó que la salud es un derecho básico de la gente, pero dijo que se niega a seguir siendo parte de una sociedad donde el pobre muere de enfermedades controlables y donde se desprecia a los enfermos terminales.



Pidió a la gente visitar los hospitales para constatar sus palabras y dijo no estar de acuerdo con la educación de niños con métodos no adecuados para nuestro tiempo.



Ley departamental

Por la mañana, la gobernadora Ruth Lozada promulgó la ley departamental que reconoce al 26 de febrero como una fecha histórica del nacimiento de la identidad del ser cruceño.



La nueva norma establece que todas las instituciones públicas, privadas, sectores sociales y establecimiento educativos deberán realizar actos cívicos en esta fecha. También señala que, desde el próximo año, se gestionará que el 26 de febrero sea feriado con suspensión de actividades.



La promulgación se hizo durante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental, en la Casa de Gobierno, donde la gobernadora dijo que “ser cruceño suena a un pasado glorioso y a un futuro lleno de esperanza”, y se comprometió a seguir trabajando para que todos los bolivianos que viven en esta tierra tengan mejores días y “sigamos haciendo historia”.



Distinciones

En este acto la Asamblea otorgó siete distinciones ‘Melchor Pinto Parada’. Los condecorados fueron Jorge Isaac von Borries, Mirael Salguero Palma, Julio Novillo la Fuente, Daniel Rivera, Luis Fernando Barbery, Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y Broshure Grumedso.



El presidente del órgano legislativo, Filemón Suárez, aprovechó para pedir a los asambleístas que se despojen de colores políticos y piensen en Santa Cruz para lograr la adecuación del Estatuto Autonómico.



Homenaje municipal

El gobierno municipal también rindió su homenaje a la ciudad. La primera actividad fue la ofrenda floral en la plaza Ñuflo de Chávez, donde la alcaldesa Desirée Bravo destacó el liderazgo cruceño que garantiza la seguridad alimentaria en el país. “La felicidad del cruceño es un tesoro que lo hemos buscado y construido desde hace 454 años”, dijo.



Por la noche, el Concejo Municipal llevó a cabo su sesión de honor donde también se otorgaron distinciones. En su discurso, la presidenta del órgano deliberante, Angélica Zapata, dijo que hace 454 años, cuando el capitán Nuflo de Chaves fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no lo hizo solo con el afán de conquistador, “sino que como explorador vino a poblar y a desencantar la tierra”. “La tierra pudo más que la ambición y no solo se dejó desencantar, sino que enamoró a todos”, expresó y añadió: “El sueño de nuestros mayores de ver nuestra amable ciudad vieja llena de calidez para todos no solo se cumplió, sino que ahora esta es la ciudad que impulsa a las demás”.



Acto seguido se hizo la entrega de distinciones. Este año los homenajeados fueron el investigador social Lorgio Serrate Gianella, el pediatra Adalberto Blanyino Ledezma Jiménez, el Colegio de Abogados, la Basílica Menor de San Lorenzo (catedral), el edifico Ventura Mall, el club deportivo Real Santa Cruz y la Cainco, que cumplió 100 años de vida institucional,

Roberto Navia, periodista de EL DEBER, recibió la Cruz Potenzada. Foto: HERNÁN VIRGO