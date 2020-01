En Fiacruz hay vehículos desde $us 9.700, visite la muestra en Fexpocruz

Los vehículos que no superan los $us 12.000 son los que más llaman la atención en la octava versión de la Feria Integral Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz) que empezó ayer.

Distintas importadoras han apostado por un segmento que busca comprar su primer auto, que no gaste mucho en combustible, que sea resistente, que tenga un diseño novedoso, y un color interesante.



Así, La importadora Imcruz ofrece un Suzuki Alto 800 a $us 9.700, mientras que Carmax pone a disposición del público un Hyundai EON a $us 10.900.



De lujo

En la otra acera están los motorizados para un público con mayor poder adquisitivo; así Toyosa, ofrece la vagoneta de tres filas Lexus 570 a $us 159.000, siendo la más cara de la muestra. Porsche es otra de las marcas prémium que tiene rodados entre $us 98.000 y $us 125.000