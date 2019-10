Los primeros días de julio elegirán a nuevos vocales

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designará a los nuevos seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la primera semana del julio, comunicó hoy el presidente nato de esa instancia, Álvaro García Linera.



"Calculamos nosotros que, cumpliendo los plazos y procedimientos, luego de la revisión de objeciones, la defensa de los postulantes y al tener la lista elaborada, esperamos que la primera semana de julio convoquemos a la sesión para tomar decisiones", precisó la segunda autoridad del país.



Explicó que ninguno de los asambleístas que presentaron alguna impugnación a los aspirantes quedará al margen de la sesión en la que se definirán las designaciones y señaló que aún el presidente Evo Morales no definió a quien será su delegado.



"Aún no se ha escogido, no hemos tomado una decisión sobre el representante presidencial. Hay tiempo suficiente, tenemos por delante dos semanas y el presidente va a cumplir con lo que dice la Ley", aseguró García Linera.



Los datos de la Comisión Mixta de Constitución indican que se recibieron 77 impugnaciones, de las cuales 58 fueron formuladas por terceras personas; 12 por auto identificación indígena; y 7 por causas propias o personales.



Dentro de los plazos establecidos se contempla que el pasado martes comenzaron a revisarse las observaciones a los aspirantes, trabajo que se extenderá hasta esta semana y se planifica que la próxima comiencen las audiencias orales con cada candidato.