Desempeño económico, clave para hablar de repostulación en 2017

El futuro no está escrito. Nada está escrito en política, pero después de que Evo Morales se postuló como candidato a la Presidencia en 2019 en el congreso del Movimiento Al Socialismo que cerró el 7 de diciembre en Montero, quedó claro que el 2017 será un año en el que la repostulación del presidente será algo que ocupe -o acapare- las discusiones de los bolivianos. Nadie, ni oficialistas ni opositores ni analistas, duda de que la repostulación del presidente será el tema central de este año recién nacido.

Eso sí, el tono con el que se hable de esa posibilidad dependerá del desempeño económico del país, con una economía que tiene como reto volver a parámetros de crecimiento de épocas de vacas gordas, cuando el pasto y el agua son escasos. Además, temas institucionales, como la renovación del Órgano Judicial (sea a través de reforma o de elección), pacto fiscal o las consecuencias en la economía y en la vida cotidiana del cambio climático, serán el coro griego del monólogo de repostulación de Evo Morales.

Carlos Romero, ministro de Gobierno, dice que la economía será fundamental este año. Por eso, admite que uno de los desafíos será la puesta en marcha de los megaproyectos que deben llevar al Estado a la industrialización y diversificación de la economía, a encontrar nuevos nichos de exportación. Romero recuerda que este es el fundamento mismo del proceso de cambio reflejado en la Agenda 2025 y que las políticas sociales y redistributivas dependen en gran medida del éxito de estos emprendimientos económicos.

Coincide con él la diputada opositora Jimena Costa (UD), pero con una visión diferente. Para ella, el reto del Gobierno es mantener el crecimiento sin comerse las reservas ni endeudar excesivamente al país. Citando un estudio de la Fundación Jubileo, Costa explica que las reservas internacionales han bajado, en promedio, $us 260 millones por mes, mientras que la deuda externa crece a un ritmo de unos $us 500 millones por semestre. “Es un tema que van a tener que empezar a asumir públicamente, que debe ser atendido con menos discursos y demagogia y com más acciones serias”, dice.



Romero admite que se vivieron años difíciles, en los que la renta petrolera se vino a pique empujada por el desplome del precio del barril de petróleo (en pocos meses perdió el 80% de su valor), pero si las predicciones de los expertos son ciertas, lo peor ya pasó.



En la cartera económica entra el pacto fiscal. Mientras Jimena Costa cree que no pasará nada, que este tema cobrará vigencia siempre y cuando el Gobierno lo necesite para contraponerlo a algún escándalo, el asambleísta cruceño José Luis Santistevan advierte de que debe ser un tema central, siempre y cuando el Gobierno no quiera el colapso de hospitales de tercer nivel por falta de recursos. Además, cree que esto debe llevar a repartir mejor las competencias, pues asegura que ningún Gobierno en el mundo, por más fuerte que sea, puede ser eficiente al administrar 83 competencias.



Repostulación

Mientras Carlos Romero predice que el tema de la repostulación cobrará cada vez más fuerza empujado por los movimientos sociales, que buscan tener certidumbre del futuro político del partido en función de Gobierno, Jimena Costa cree que el MAS necesita mantener en agenda este tema para hacer visible a Evo Morales, para mantenerlo vigente.



Desde los llanos, Santistevan observa que una nueva tormenta política se avecina. Explica que cuando los movimientos sociales afines al Gobierno decidan comenzar a recolectar las firmas para convocar un nuevo referendo de reforma constitucional -anunciaron que será el 7 de enero- allí se definirá el alcance de la reforma y si en ella se incluye a gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas nacionales y departamentales. Ahí Santistevan ve una nueva reconfiguración del campo político nacional y cree que eso provocará que alcaldes, asambleístas y gobernadores que eran críticos con Evo Morales se acerquen al presidente y apoyen su repostulación para habilitarse junto con él a la lucha por un nuevo mandato.

A esto el politólogo Yerko Ilijic llama micropactos, que sería la capacidad del Gobierno de conciliar con líderes regionales para obtener gobernabilidad. Este es el mejor escenario que imagina Ilijic para el Gobierno en 2025. Los otros dos son más cruentos. El primero de ellos es autoritario, de ruptura del orden constitucional reviviendo el pacto militar-campesino de los 60. El otro es un espacio político altamente crispado en el que los referendos revocatorios ingresan en escena desde mediados de año como dirimidores de un descontento que comenzará a crecer a partir del 21 de febrero, cuando la intención de Evo Morales de repostularse choque contra las convocatorias a hacer respetar el voto de un año antes que surgirán de las redes sociales.

Ahí, casi al mismo tiempo surge un actor que se ha convertido en vital en la política nacional: el cambio climático. Con un pronóstico dantesco que promete lluvias en los llanos y sequía en el altiplano, la capacidad de respuesta del Gobierno y de aguante de la población será puesta a prueba. Costa e Ilijic creen que no se podrá evitar que la sequía afecte a varias ciudades del país, mientras que Ilijic ve un Estado casi famélico tratando de apagar incendios, en tanto el descontento hace surgir movimientos sociales de oposición, encabezados por un Guido Mitma cada vez más osado, dirigiendo a la Central Obrera Boliviana hacia una ruptura.



Romero admite que los desafíos climáticos serán un problema en el año naciente, pero cree que en el caso de las tierras bajas este año se tomaron los correctivos necesarios como para evitar la catástrofe económica -créditos y reprogramaciones- y que en el occidente se supo responder a una situación apremiante.



Para Romero, hay un tema político que será central: cómo reemplazar a las autoridades judiciales, que cumplen su mandato en enero de 2018. Ahí habrá un debate por el que también pasará la repostulación de Evo Morales, porque ellos definirán su constitucionalidad.

¿Y la oposición?

Si bien la aprobación de gestión de Morales ha bajado en el último año, la oposición no se ha visto fortalecida. “El ninguno sigue creciendo”, dice Costa, que cree que todos los líderes de oposición deben sentarse a crear un proyecto, una alternativa para que la población no se sienta desamparada ante un ‘posmasismo’, y dejar para 2019 la decisión de quién podría liderar ese proyecto. Ilijic, en cambio, ve que la oposición más activa y efectiva es amorfa, que habita en las redes sociales y que pese a su desenfreno y caos fue lo suficientemente precisa como para ganar el referendo del 21F.



Del resto, de la oposición regional y la orgánica representada en la Asamblea Legislativa, Ilijic cree que las primeras estarán ocupadas en ver si se alían con el Gobierno o mantienen su poder y la segunda en evitar que los diputados y senadores oficialistas orquesten un blindaje jurídico para sus líderes