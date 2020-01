Evo invita a Bachelet a ver el Silala en suelo nacional

"Invitamos a la Presidenta o al canciller de Chile visitar los manantiales del Silala y no sólo verlos desde la frontera" (sic), escribió en su cuenta en Twitter el presidente Evo Morales, en referencia a Michelle Bachelet y Heraldo Muñoz.



Esta jornada el comisión de Defensa de Chile, integrada por Jorge Tarud y los diputados Ricardo Rincón y Romilio Gutiérrez, además de la agente chilena encargada del litigio, Ximena Fuentes, y el general comandante de la Primera División de Ejército, Sergio Retamal llegarán hasta la región fronteriza.



Morales agregó que "el Estado Plurinacional no exige visa para el ingreso a territorio boliviano. Somos de la cultura del diálogo y la diplomacia de los pueblos" (sic), sobre la medida impuesta por el Gobierno Santiago para las autoridades bolivianas que van a ese país.



Ayer, el Canciller David Choquehuanca sostuvo que "lo que yo sé, en el Silala, no tenemos oficina de Migraciones, por eso ellos pueden hacer cualquier reunión o encuentro en su territorio, en la frontera", sin que pasen al lado boliviano.



Chile y Bolivia mantienen un litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la condición de las aguas, la nación vecina afirma que se trata de un "río internacional" y el Gobierno del país asegura que son "manantiales" que fueron desviados artificialmente.



Una primera comisión chilena debió llegar a ese sector hace semanas, pero suspendió esas gestiones. En varias oportunidades autoridades nacionales, regionales y organizaciones sociales estuvieron en el sector, tras la visita inicial de Morales, que reivindicó la soberanía sobre el afluente.