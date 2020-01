Chile ya designó a su 'juez ad doc' en caso por Silala

No se da su nombre. Chile ya tiene designado a su juez a doc que lo representará en la demanda interpuesta contra Bolivia por las aguas del Silala. El Canciller Heraldo Muñoz realizó el anuncio y se informa que el 15 de julio una comisión de ese país visitará la zona fronteriza.



"Chile está listo, Chile ha estado preparado, les puedo anticipar que Chile ya tiene el juez ad hoc, pero no lo vamos a revelar porque eso no corresponde a estas alturas del proceso, Chile ha estado preparado hace tiempo. Bolivia tiene que responder por lo suyo", dijo el ministro de Relaciones Exteriores chileno.



A su turno, el diputado Jorge Tarud confirmó que una comisión visitará el Silala el 15 de julio, para entregar detalles de la postura nacional tras la acción iniciada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



"La Cancillería me ha confirmado que el próximo 15 la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y también la del Senado vamos a estar en el Silala, va a ser una visita con nuestros expertos chilenos frente al tema y en una clara demostración hacia la comunidad nacional y también internacional in situ, en terreno, de los derechos que tiene Chile", precisó, de acuerdo a radio Cooperativa.



Para este jueves se tiene programada una reunión de agentes de Chile, Ximena Fuentes, y de Bolivia, Eduardo Rodríguez con representantes de La Haya para definir los términos jurídicos de todo el proceso.



En la demanda marítima, que aún se ventila en la CIJ, el país delegó al abogado francés Yves Daudet como su juez ad hoc; mientras que la administración chilena está representada por Louise Arbour, profesional canadiense.