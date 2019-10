Reactions es más que un 'me gusta' en Facebook

Facebook ha anunciado este jueves la creación de Reactions, una extensión de su botón "me gusta" para que los usuarios de la red social expresen otro tipo de emociones como sorpresa, enfado o tristeza.



"Me encanta", "me divierte", "me alegra", "me asombra", "me entristece" y "me enfada" son las opciones que incluirá Reactions, y que empezarán a estar disponibles desde mañana, en pruebas, únicamente en España e Irlanda.



Para acceder a esas opciones, el usuario tendrá que pulsar de manera prolongada el botón "me gusta" para que le aparezca un menú en el que se desplegarán emoticonos descriptivos de esas emociones.



Debajo de cada publicación aparecerá un resumen visual que indicará los "me gusta", "me encanta", "me divierte", "me alegra", "me asombra", "me entristece" y "me enfada" que haya recogido.



Facebook empezará a desplegar Reactions a partir de mañana en una fase piloto en la que analizará el uso que se hace de estas opciones y las posibles mejoras que puede implementar antes de su lanzamiento mundial.



"Hemos estado trabajando para encontrar nuevas vías para que las personas se expresen en Facebook. Reactions es una extensión del botón "me gusta" y busca ofrecer nuevas maneras de interactuar con el contenido", explicó a Efe el responsable de producto de la red social Chris Tosswell.



Estas nuevas opciones estarán disponibles sólo para interactuar con una publicación, no con sus comentarios asociados.



Primero, en España e Irlanda



A partir de este viernes, las opciones de Reactions llegarán a España e Irlanda, pero será un despliegue gradual que se completará a lo largo de la próxima semana.



Tosswell indicó que Facebook no ha fijado aún una fecha para el lanzamiento global de este producto.



Desde hace mucho tiempo ha existido la demanda por parte de algunos usuarios de Facebook de la necesidad de un botón "no me gusta", ya que consideraban que el "me gusta" es insuficiente para interactuar con determinados contenidos.



Hace unas semanas, el consejero delegado de la red social, Mark Zuckerberg, anunció que la compañía estaba trabajando en nuevas maneras de mostrar empatía.



"Es importante dar a la gente más opciones que "me gusta" para ayudarles a expresar empatía", dijo Zuckerberg, quien reconoció que "no todos los momentos son buenos momentos".



Zuckerberg además publicó un video donde muestra como será la funcionalidad de esta nueva alternativa de la red social. "Hoy estamos lanzando una prueba de las reacciones. Un botón "me gusta" más expresivo", compartió el creador de Facebook en su página oficial.,

Today we"re launching a test of Reactions -- a more expressive Like button. The Like button has been a part of...Posted by Mark Zuckerberg on Jueves, 8 de octubre de 2015