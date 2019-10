No hay bolivianos entre las víctimas en París

El embajador de Bolivia en Francia, Jean Paul Guevara Avila, informó este sábado que no hay reportes de residentes bolivianos entre las víctimas que dejó el atentado terrorista que sufrió este viernes París. La información la brindó de manera exclusiva al programa Asuntos Pendientes que se emite por EL DEBER Radio.



“Por lo pronto no se conoce de ningún caso de un boliviano entre las víctimas, estamos en permanente contacto con las redes bolivianas, hemos habilitado en nuestra Embajada una oficina de crisis, también estamos en contacto con las autoridades francesas para poder averiguar de cualquier caso que se pueda dar con respecto a la comunidad boliviana”, informó Guevara Avila.



El diplomático añadió que, de acuerdo con los registros oficiales, la comunidad boliviana en Francia no supera las 3.500 personas, de ellas al menos 2.500 viven en la ciudad de París y sus alrededores.



Víctimas del atentado en Francia



Alrededor 150 personas fallecieron en una serie de atentados simultáneos en el centro y las afueras de París, este viernes alrededor de las 10 de la noche (16:00 en Bolivia), lo que desató alerta máxima en el país y el cierre de sus fronteras.



Tres explosiones sucedieron cerca del Estadio de Francia, en el municipio de Saint Denis, colindante por el norte con París, donde se desarrollaba un partido amistoso de fútbol entre Francia y Alemania. El presidente francés François Hollande, que presenciaba el partido, tuvo que ser evacuado del estadio por precaución.



Paralelamente, otros tres ataques se produjeron en el centro de París, en los distritos 10 y 11, según reportó la radio France Info. Uno de ellos sucedió en la sala de conciertos Le Bataclan, donde se celebraba una actuación del grupo Eagles of Death Metal y donde se tomó más de un centenar de rehenes.