Natalie Portman y su pancita protagonizan un videoclip

Sumergida con un bikini negro y estirada en una cama acariciándose la barriga. Así aparece Natalie Portman, de 35 años, embarazada de su segunda hija, en el último videoclip del cantante y productor de James Blake. La actriz de V de Venganza y Cisne negro, grabó el audiovisual antes de dar a luz a Amalia, nacida el pasado 22 de febrero.

La intérprete ganadora de un Óscar rodó en Los Ángeles el video completamente en blanco y negro. Fue dirigido por Anna Rose Holmer (The Fits). Es el primer clip del disco del cantante británico, The Colour in Anything, que publicó en de mayo. El propio compositor compartió el resultado con sus más de 280.000 seguidores en Twitter.

Las secuencias muestran, incluso, cómo se mueve la barriga de la actriz por las patadas de la bebé. Las redes sociales explotaron con esta producción.