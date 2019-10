Bolivia busca acercarse a EEUU por tema marítimo

El portavoz internacional de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa, reveló que se buscan varios acercamientos con autoridades de Estados Unidos para socializar los argumentos del proceso iniciado por el país contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Es uno de los países clave; quiero recordarles que en mi última visita a Nueva York, hace muy pocos días, he tenido una larga reunión con la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, que no solamente es embajadora sino es muy cercana al presidente Obama", afirmó el expresidente en conferencia de prensa.



Agregó que tanto él como el presidente Evo Morales sostuvieron reuniones con el expresidente estadounidense "Jimmy" Carter y aseguró que "se harán esfuerzos" para que las autoridades de Estados Unidos tengan conocimiento sobre la demanda marítima.



Mesa explicó también que durante los próximos días visitará países de Latinoamérica, Europa y en Asia, especialmente China. Todos estos destinos son considerados importantes dentro de la estrategia nacional. Aún no confirmó su visita a territorio chileno.