María Elena Cornejo: “La cocina nos hermana a todos”

Decir que María Elena Cornejo es una de las más destacadas perodistas gastronómicas del Perú es casi una simplificación, porque ella también ha sido una pieza importante en la difusión y el prestigio de la cocina de su país a través de su labor como autora de libros, en la edición y como integrante de la Asociación Peruana de Gastronomía (Apega). Cornejo estuvo semanas atrás en La Paz invitada a participar de la Mesa de Análisis ‘Periodismo Gastronómico con Identidad... Creando las bases de un Periodismo Gastronómico en Bolivia’ impulsado por el Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario Boliviano (MIGA) y la Fundación para el Periodismo (FPP). Aprovechamos su visita al país para conversar con ella.

¿Somos lo que comemos?

Exactamente, somos lo que comemos. Es por eso tan importante educar a los niños desde chiquitos, porque ellos absorben más y sin los prejuicios de los mayores. Si a un niño lo atiborras de azúcar, de comida chatarra y de productos embasados; ten por seguro que ese tipo de comidas se le fijará en su memoria gustativa y cuando sea adulto va a sufrir de diabetes, problemas cardiovasculares y obesidad. Sin duda, la educación del gusto está en la primera infancia. Si tú comes sano, vas a ser una persona sana.



¿La cocina puede ser una herramienta para la educación y la inclusión social? ¿o solo es un cliché?

Mira lo que están haciendo Manq'a en Bolivia (proyecto que trabaja apoyando a jóvenes de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad formándolos en gastronomía a través de sus escuelas) es el ejemplo palpable de lo que es la inclusión social. Esos chicos vienen de hogares vulnerables. Ellos van a salir de la pobreza gracias a la gastronomía, porque tendrán un trabajo y una profesión. Además, la cocina hermana a todos. Si hay algo que podemos compartir el pobre y el rico, el grande, el chico el negro o el blanco es la comida.



¿Hacer énfasis en la gastronomía local no termina encendiendo los egos nacionalistas?

Que te empoderes y que te sientas orgulloso no es un defecto, más bien es absolutamente necesario en épocas en las que hay muy baja autoestima por los problemas políticos, de delincuencia, narcotráfico, etc. En esos momentos necesitas agarrarte de algo que realmente te haga sentir contento, pero si te quedas en la autocomplacencia ahí comienza a ser un lastre que te impide avanzar, cuando te sientes el mejor del mundo y piensas que no necesitas mejorar nada, ahí sí es un retroceso.



¿Qué opina de aquellos que creen que las nuevas corrientes gastronómicas lo único que hacen es tergiversar nuestras comidas y tradiciones?

Creo que hay espacio para todos. Felizmente somos un mundo diverso y en un mismo país la gente piensa de manera diferente, eso mismo se refleja en la cocina, donde hay algunos a los que les gusta la carne y otros son vegetarianos y no es que sea malo o bueno, son opciones personales . Hay gente que le gusta la comida tradicional y a los que le parece demasiado cargada, abundante y prefiere una reinterpretación de su comida tradicional y otros que prefieren inventar cosas nuevas. Así como hay espacio para todos, también hay público para todos. Lo importante es que los ingredientes que no deben faltar, en cualquier tipo de cocina, son la honestidad, la pasión y la ética. Con esos tres ingredientes puedes avanzar, porque público vas a tener.



¿Qué se necesita para innovar en la cocina de nuestros países?

Investigar, leer y probar. Todo esto es a base de prueba y error. El único camino para avanzar e innovar es ir a las fuentes.



¿Por qué sigue habiendo pocas chefs mujeres?

Una de las explicaciones que yo encuentro, al margen del machismo que subsiste, es que las mujeres siempre cocinan en sus casas, pero al momento que salen a la calle es el hombre el que toma ese negocio. Entonces la cocina de las mujeres sigue siendo de casa, silenciosa. En cambio la de afuera, la de los empresarios y chefs es la de los negocios.



¿Qué ha sucedido con el 'boom de la gastronomía peruana?

Estamos en un momento de reflexión en el que debemos parar, repensar qué hemos hecho y hacia dónde queremos ir. Hay miles de cosas por solucionar, problemas que no han sido resueltos y que la gastronomía no los va a resolver, pero sí puede tender puentes para iniciar un camino de reconstrucción de identidades y de trabajos. Es un momento más silencioso, pero más importante y trascendente, porque depende del giro que demos ahora para que nos volvamos a colocar en una vanguardia.



¿Se puede decir que están en una encrucijada en este momento?

Creo que estamos en una crisis de crecimiento, lo que necesitamos es pensar y reflexionar para preparar nuevos liderazgos, porque hay un grupo de jóvenes que viene detrás y que son los que van a tomar las riendas de la gastronomía de acá a cuatro o cinco años. Entonces nuestros líderes actuales están preparando eso. Gastón (Acurio) ya no quiere figurar más para que no se personalice en él este fenómeno y más bien tenga otros rostros.



Para que no ocurra como en política, donde hay líderes que quieren perpetuarse en el poder

Claro, nada más alejado de eso y uno de los caminos es volver a tus orígenes, que es lo que están haciendo chefs como Virgilio Martinez con su fundación y que es maravilloso. Él abrirá un laboratorio de alimentos y restaurante en el poblado de Moray, en Cusco, donde trabajará con los campesinos de la zona. Entonces ahí no solo rescatas productos,rescatas técnicas, usas los productos de una manera más creativa.. es un proyecto hermosísimo