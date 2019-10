Acusan al cardenal de Lima de plagiar a papas

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, salió este sábado al paso de acusaciones de plagio de textos de Pablo VI y Benedicto XVI en sus columnas en un diario de Lima, al afirmar que toda su enseñanza "viene del magisterio de los santos padres" de la Iglesia.



Durante su programa "Diálogo de Fe" en la emisora de radio RPP Noticias, Cipriani se disculpó por si hubo "una impresión de haber utilizado unas ideas, unos planteamientos, sin citar las fuentes".



El cardenal peruano agregó que "tendría que estar permanentemente diciendo: como lo ha dicho el papa tal o el papa cual", en referencia a las denuncias de haber copiado párrafos de la encíclica "Ecclesiam Suam" del papa Pablo VI y del libro "Communio" de Benedicto XVI en dos columnas publicadas en el diario "El Comercio".



Un portal de noticias informó esta semana sobre el supuesto plagio cometido por Cipriani en los artículos escritos para "El Comercio" y el cardenal respondió, inicialmente, que las palabras de los papas no tenían propiedad intelectual porque eran consideradas patrimonio común de la fe.



El supuesto plagio desató numerosas críticas contra el arzobispo de Lima en las redes sociales y trajo a la memoria otros casos cometidos por escritores y periodistas, que fueron relegados por esas publicaciones.



Diario deja de publicar columnas de Cipriani



El diario peruano "El Comercio", de referencia en ese país, resolvió dejar de publicar las columnas de opinión del cardenal Cipriani, luego de que este fuera acusado de no citar a dos papas en artículos que escribió.



"Está claro que el diario no publicará más artículos del cardenal", informó "El Comercio" en su página web, aunque advirtió que el cardenal escribía en calidad de invitado y no era un columnista permanente.



El arzobispo lamentó que "El Comercio" haya anunciado tal decisión y la atribuyó a "una estrategia de hacer daño" para no permitirle expresarse en ese medio de comunicación.