Iglesia rechaza Ley de Identidad de Género

La Iglesia Católica se pronunció este miércoles a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Identidad de Género que permitirá a personas transexuales y transgénero que cambien de nombre y datos personales.



La Conferencia Episcopal Boliviana, a través de su abogada Susana Inch, argumentó que “Dios nos da dignidad como varón y como mujer. No amerita ningún cambio respecto a la identidad y a la dignidad de las personas".



Según la Iglesia la norma se constituye además en un grave riesgo al reducir a un trámite meramente administrativo la posibilidad de cambiar datos de identidad de una persona. Lamentó que no haya habido un debate más amplio ni la socialización del contenido de la ley.



Se anunció que los Obispos se pronunciarán en una conferencia de prensa sobre esta norma, que ahora debe pasar al Senado para su revisión, y en caso de ser ratificada posterior promulgación.



Además, otras iglesias están recabando firmas para ser presentadas ante la Asamblea en contra de la Ley.



Aprobación de la Ley



La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves el Proyecto de Ley 095 que establece el procedimiento para que las personas transexuales y transgénero mayores de 18 años de edad cambien su identidad, en el marco del parágrafo II del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que prohíbe toda forma de discriminación en razón de sexo, orientación sexual o identidad de género



La Ley encontró apoyo tanto en el oficialismo como en la oposición.



La presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero del Movimiento Al Socialismo (MAS), recordó las recomendaciones y mandatos que Naciones Unidas hizo al Estado boliviano para que apruebe leyes o modifique su normativa respecto al tema.



“Este no es debate moralista entre conservadores y progresistas, sino sobre el cumplimiento del Estado de aplicar los derechos humanos y poner en vigencia derechos universalmente reconocidos, no se trata de diferencias ideológicas”, dijo.



En la misma línea, el diputado de UD, Wilson Santamaría aseguró que se trata de una "posibilidad histórica para avanzar en temas de legislación y consolidación de criterios de igualdad, dignidad y de derechos que hacen a la condición de seres humanos”



Procedimiento



Para solicitar el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, el o la solicitante deberá presentar ante el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) nueve requisitos, entre los cuales están la manifestación del nombre propio y dato del sexo inicialmente registrados y el nuevo nombre propio y dato del sexo elegidos; examen psicológico que acredite que la persona conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión; certificado de libertad de estado civil y certificado de descendencia, emitidos por el SERECÍ, además del certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y una fotografía actualizada de la imagen que corresponda a la nueva identidad.