Perú confía en acuerdo sobre lío con Chile

12/04/2015

Existe confianza en que las cancillerías de Perú y Chile logren un acuerdo sobre el presunto caso de espionaje chileno que mantiene a ambos países distanciados desde febrero, señaló ayer el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.



“Lo que queda es esperar, pero este episodio tiene que aclararse", afirmó Cateriano.



La detención de los tres marinos peruanos acusados de haber vendido información a agentes chilenos entre 2005 y 2012 fue “un episodio dramático, doloroso y condenable, y estoy seguro de que los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y Fuerza Aérea adoptarán medidas necesarias para que esta condenable conducta no se repita en el futuro”, añadió.



Cateriano, quien asumió la presidencia del Consejo de Ministros el 6 de abril, señaló que Perú y Chile no pueden estar amarrados a un pasado que no fue feliz para ambos a raíz de la Guerra del Pacífico (1879), pero opinó que deben "crear las condiciones de confianza mutua para que en el futuro esta clase de práctica (espionaje) sea desterrada".



Por otro lado, la autoridad dijo que la economía será una prioridad de su gestión y resaltó el diálogo iniciado con fuerzas políticas del país