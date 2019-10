Alcaldía cruceña cierra 38 locales por 'elevado ruido'

Más de 38 centros nocturnos entre billares, rockolas y lenocinios fueron clausurados en los distritos 7 y 8 por ruidos molestos y no contar con licencia de funcionamiento, trabajo que realizaron el personal de Medio Ambiente, Fiscalización y Autorización (SER), dependiente del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.



La Ordenanza Municipal 056/2007 tiene como objetivo regular los niveles máximos permisibles de emisión sonora según las zonas y horarios, como también establecer las medidas preventivas, reguladoras de emisión de ruidos, en protección del derecho a la salud humana, la protección y la conservación del Medio Ambiente.



Michelle Lawrence, de medio Ambiente dijo que "a partir de reiteradas denuncias de vecinos y del trabajo continúo que realiza el personal de esta unidad llegamos a distintos locales y procedimos a hacer la inspección, los que no estaban bajo la norma se procedió para hacer la clausura. Estos lugares duplicaban las señales sonoras, los decibeles que interrumpen a los vecinos en la hora de descanso y no cumplen con lo que estipula la Ordenanza municipal”.



Indicó también que las multas van desde 500 hasta los 6.000 bolivianos según la zona. Los lugares que no contaban con el permiso de expendio de bebidas alcohólicas fueron clausurados por los inspectores del SER.

Para realizar el control de ruidos molestos la Secretaria Municipal de Medio Ambiente dispone de un instrumento, el Sonómetro que tiene la capacidad de medir el nivel de presión sonora en decibeles.



Estos operativos se intensificara en los distintos puntos de la ciudad, los vecinos pueden hacer su denuncia mediante la línea telefónica gratuita 800 33 5000, en virtud a que la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y agradable para el desarrollo pleno de sus actividades de manera que le permita una mejor calidad de vida.