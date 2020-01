El Gobierno asegura que pese a caída del precio del crudo hay rentabilidad

El vicepresidente Álvaro García Linera admitió hoy que la caída del precio internacional del petróleo impacta en la región, pero que Bolivia aún logra una buena rentabilidad.



Así lo afirmo durante la inauguración del IX Congreso de Gas y Energía de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía que se realiza en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz.



El segundo hombre fuerte del Gobierno anunció que este año se diversificarán las inversiones en gas natural y energía lo que significa un nuevo modelo de inversión hacia el 2020.



Aseguró que invertirán $us 31.000 millones con el objetivo de aumentar las reservas hidrocarburíferas y se esa manera se garantizará el crecimiento económico.



También confirmó una millonaria inversión de $us 7000 millones en una planta petroquímica.



El precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en septiembre, según la agencia EFE, durante la mañana de hoy cotizaba a $us 46,53.