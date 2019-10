Alcaldía ratifica contratos temporales en Salud

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz informó que este año se renovarán los contratos temporales con el personal del área de salud y que no se ha despedido a nadie.



”Ningún gobierno municipal del país puede hacer contratos indefinidos porque la ley no lo permite”, aseguró en conferencia de prensa este viernes el secretario de Desarrollo Humano, Raúl Hevia.



La autoridad también explicó que no es competencia de la Alcaldía contratar personal médico de forma indefinida ya que, según la Ley Marco de Autonomía, no es parte de sus competencias.



Santa Cruz el que más invierte



Hevia destacó que el municipio cruceño es el que más recursos económicos ha invertido en el área de salud.



Destacó que en últimos 3 años de la gestión del alcalde Percy Fernández, la comuna destinó 1.200 millones de bolivianos para personal, equipar y hacer funcionar los 5 hospitales de segundo nivel y 68 centros de salud de la ciudad.



Con respecto a los salarios del personal, indicó que las escalas salariales son fijadas por el Gobierno a través de la Dirección Departamental de Salud. “Nosotros no pagamos más de lo que establece la ley”, enfatizó Hevia.



Las contrataciones



Segun el comunicado de la Secretaría de Desarrollo Humano, la contratación de los profesionales médicos ha demorado porque se deben cumplir ciertos pasos ante la Contraloría General de la República y los contratos estarán firmados hasta el 25 de enero.



Los contratos seguirán siendo eventuales como todos los años, puesto que en la Ley no están contemplados los indefinidos.



Mira el video de la parte superior de la nota, en la que Hevia informa sobre los contratos de Salud.