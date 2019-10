Calama siente 'abandono' del Gobierno de Bachelet

"Somos zona de sacrificio, parecemos abandonados", esa es la reflexión del alcalde de Calama, Chile, Esteban Velásquez, sobre la situación de ese poblado fronterizo y la falta de atención de sus necesidades por parte del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.



La autoridad municipal, junto a un grupo de técnicos, coincidió en la frontera con el primer mandatario, Evo Morales, que hoy lideró una comitiva de visita al manantial del Silala, ubicados en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí.



Conoce más: ¿Qué es el Silala y por qué el interés por sus aguas?



"Que defiende el Estado de Chile, agua para el consumo humano o para las empresas privadas. Siloli para Calama", exigió la autoridad, tras su visita al sector, donde el afluente boliviano cambia de nombre y es aprovechado por emprendimientos mineros.



El presidente Morales sostuvo que "acá la verdad se va a imponer ante cualquier organismo internacional. Vamos a armarnos de un equipo de expertos internacionales y dentro del equipo nacional, al margen de Diremar habrá otro equipo de expertos", sobre la posible demanda.



Lea también: Insulza dice que "Chile no pateará la mesa por Bolivia"



Bolivia analiza acudir ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para hacer respetar su derecho soberano sobre el fluente, mismo que fue dado en concesión por la prefectura de Potosí en 1908 y que se canceló ante la constatación de la venta del líquido elemento.



"El gobierno de Bolivia está en su legítimo derecho de hacer lo que quieran en su territorio, pero, quiénes velan por los intereses de la comuna de Calama", aseveró el alcalde chileno, señalando que "el Canciller (Heraldo Muñoz) solamente ha estado emitiendo frases para el bronce.



Puedes ver: Alarma en Calama ante el juicio por aguas del Silala



Evo, que estuvo en el sector solicitó a las autoridades de Chile que "digamos la verdad frente a nuestros pueblos, no para las oligarquías. No faltemos a la verdad ante organismos internacionales, eso hace mucho daño a nuestros pueblos. La verdad tarde o temprano se impone, tarde o temprano llega la justicia".



La pasada jornada EL DEBER constató que el recurso hídrico, en su totalidad, es aprovechado por empresas mineras de Chile, y en Bolivia, dueña de esas aguas, no se utiliza para nada, excepto por las 26 personas que viven en el lugar.



Tuit del alcalde de Calama:,

Calama Ciudad Extrema, necesita de un Royalty Minero o del Agua:Así se hace Soberanía, somos zona de Sacrifício, parecemos abandonados.— Esteban Velásquez N. (@CalamaVelasquez) 29 de marzo de 2016 n