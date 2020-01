Ribera: “Si los controles fueran eficientes, no habría fotomultas”

La autoridad se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de las fotomultas. El proyecto del gobierno municipal dentro del programa de movilidad urbana por una parte gana adeptos en las redes sociales y por otra crea anticuerpos entre los actores que no tienen la información suficiente.



¿Qué les responde a los vecinos y transportistas que hoy se movilizarán en contra de lo que ellos llaman 'imposición' de las fotomultas?



Primeramente, los vecinos tienen derechos a expresarse libremente, pero este grupo que propone esa movilización no representa a todos los que dicen representar y el sector transporte tampoco está representando a todos los que se quejan. Se está promoviendo un descontento sin conocer la verdad.

No creo que se trate de una imposición, se está socializando el proyecto de reglamentación. Si bien se aprobó una ley, pero para que entre en vigencia tiene que haber un reglamento. Eso es lo que estamos haciendo al hablar con los actores.



- Si es solo un proyecto, ¿por qué hay montos de las multas y se han citado 22 puntos de control?



Lo que hacemos es socializar, nada está escrito. Se puede mejorar, bajar o incrementar el monto de las multas, estamos escuchando propuestas de los diferentes sectores.



Quiero que quede claro que no se busca recaudar recursos, sino salvar vidas. Somos el tercer municipio de Latinoamérica con la más alta tasa de accidentes. Eso es alarmante.



En el proyecto está la implementación de 22 puntos fijos y móviles con cámaras y otros dispositivos que se interrelacionan, como láser o doppler (radar de control de velocidad), dependiendo de la tecnología. Esto también puede variar, tenemos que ir paso a paso.



- Se habla de que falta señalización en la ciudad para implementar este proyecto ¿Qué se está haciendo al respecto?



Solo este año hemos realizado más de 130 kilómetros de señalización. Jamás colocaríamos los dispositivos en lugares donde no haya señalización, para ello se está preparando la ciudad; la capital será señalizada hasta el séptimo anillo en las vías troncales y radiales hasta el próximo mes.



Se escucha también que hay incomodidad de parte de la Policía Departamental.



He invitado nueve veces al comandante de la Policía y nunca nos mandaron a un tomador de decisiones, eso es rehuir a la coordinación.



No le restamos competencia a nadie. No estamos haciendo nada ilegal, la Constitución Política del Estado plantea la competencia de los municipios y eso estamos asumiendo, si no lo hacemos seríamos irresponsables como autoridades y no estaríamos aprovechando nuestra propia autonomía. Inclusive en el proyecto de las multas se propone que una parte de lo recaudado se destine a la institución del orden (Policía).



¿Cómo se cobrarán las multas?



Habrá tres pasos a seguir para reparar el daño, la primera vez se hará un llamado de atención por la infracción; luego se aplicará la primera sanción que podrá ser cancelada con labor social (ocho horas de educación vial y cuatro horas impartiendo lo aprendido). En la tercera ocasión se sancionará económicamente (si paga en el plazo de 90 días, el infractor se hará acreedor de la rebaja del 50% del valor de la multa).



¿El ciudadano común podrá denunciar con una foto alguna infracción?



Las denuncias de los vecinos serán recibidas y no estarán sujetas a multa, pero se contará con agentes que irán a verificar la falta e interactuar con el infractor vial.



Estamos socializando este proyecto con el único objetivo de preservar la vida de las personas por sobre todas las cosas y solicitamos el apoyo de todos los vecinos, de los transportistas y de la Policía