10 razones por las que una mujer podría dejar de sentirse atraída por ti

Desde la revista Glamour México (artículo del que se hizo eco Yahoo.es) se han propuesto ayudar al sexo opuesto en temas del corazón. Y es que han elaborado una lista con las 10 cosas que, por lo general, suelen provocar que una mujer deje de interesarse en un hombre.



¡Atentos chicos porque lo que viene a continuación es importante!



1-MACHISTA

Cuando un hombre comienza hacer comentarios machistas puede ser una alerta roja para una mujer moderna. Así que ya puedes cambiar el chip y actualizarte al siglo XXI porque, si tus comentarios continúan, tienes los días contados a su lado. Estás avisado



2- EGOCENTRISTA

¿Sólo habla de él, sus proyectos, sus gustos e incluso sus conquistas? ¡Next! Un hombre que no deja de concentrarse en sí mismo puede hacer que cualquier mujer quiera salir por la puerta.



3- POCO PLATICADOR

No tener sentido del humor y/o temas de conversación te hará perder muchos puntos a corto plazo. Aunque no seas muy gracioso, el hecho de intentarlo a veces es suficiente para que ella no pierda el interés.



4- "WANNA BE"

¡No hay nada que haga perder más rápido el interés de una mujer por un hombre que cuando él pretende ser algo que no es!

Créenos, las mujeres son las primeras en detectar las poses y las mentiras de una persona. ¡No hay mejor "sex appeal" que cuando un hombre es él mismo!



5- CONTROLADOR

Si preguntas constantemente a dónde va, con quién está y quieres tener (con puntos y comas) su agenda, ¡cuidado!. Según la psicoanalista Susana Lorente “no es perjudicial que las parejas tengan un episodio de celos cada tres meses”, pero si eres un celoso de libro, tendrás suerte si aguanta tus interrogatorios infantiles más de una semana



6- ¿NUNCA TOMAS LA INICIATIVA?

Hay que ser equitativos en todo. Si ella es amorosa, tú debes serlo también. Un hombre que no se interesa en darle atención en lo emocional y sexual puede ser un "factor decisivo" en una relación. Siempre hay que dar y recibir...



7- QUE NO TE PRESENTE

La falta de compromiso por tu parte también sería otro de los motivos. Si no tienes intención de presentarle a tus amigos y/o familia, a largo plazo acabará dejándote por otro que no tenga miedo a dar un paso adelante



8- SIN INTERÉS

También dejará de sentirse atraída por ti si eres un hombre que no tiene ningún objetivo y/o ambición en la vida. ¡Ojo!



9- PARTY BOY

¿Eres un fiestero? No pasa nada porque quieras salir a divertirte con tus amigos, pero si casi nunca incluyes a tu pareja en estas salidas...¡definitivamente cualquier mujer puede perder el interés!



10-MUCHO VERBO Y POCAS ACCIONES

Nunca faltará el hombre que quiere conquistar con palabras dulces, pero pocas acciones. Esto logra desalentar a las mujeres en poco tiempo.

Es mejor una pareja que dice y actúa que la que simplemente se queda en el "verbo".



Las mentiras y las promesas incumplidas suelen acabar con muchas relaciones. Un hombre de palabra, sin embargo, vale más mucho más. Ponlo en práctica y a ella le resultarás mucho más sexy