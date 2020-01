Un hombre fingió un asalto para asesinar a su pareja

El crimen se registró en Palos Blancos (La Paz). Maurico T. asesinó a su pareja, Vilma Calle Sarmiento y aseguró que fueron asaltados, para ocultar el hecho, de acuerdo a un informe de la radio Progreso de Erbol.

El agresor la llevó en su automóvil, supuestamente con engaños, hasta el sector conocido como la Cumbre Marimonos para propinarle una golpiza, incluso con un objeto contundente hasta destrozarle toda la frente. Posteriormente, cerca de la media noche, el mismo habría retornado a Palos Blancos para alarmar a sus familiares haciendo creer que fueron asaltados.

“No me quiten la vida, yo he apadrinado a muchas personas, he ayudado. Voy a ir al a cárcel. Me voy a comunicar con mis hijos. Perdón pueblo de Palos Blancos”, expresó el autor del feminicidio, que fue trasladado a la cárcel de San Pedro.

Autoridades policiales, vecinales y municipales trabajaron para rescatar el cuerpo de la mujer que estaba a un lado del camino, totalmente destrozado por los golpes que le propinó el individuo.