CharlasELDEBER con Marcha por la Familia

No te olvides que mañana, la llamada Plataforma interinstitucional que convocó a una Marcha por la Vida y la Familia responderá a las preguntas que los lectores y seguidores de EL DEBER hagan llegar a las cuentas de Facebook y Twitter de este medio de comunicación.



Víctor Hugo Valda, miembro de la plataforma, asistirá a #CharlasELDEBER, con el propósito de abordar la Ley de Identidad de Género que es rechazada por este movimiento. La entrevista, a base de las preguntas enviadas, será a las 10:00 y se transmitirá al VIVO por la página oficial de este medio www.eldeber.com.bo



Valda, ingeniero industrial, bachelor en Filosofía y con maestría en Administración de Empresas, recordó que este 22 de junio habrá la Marcha por la Vida y la Familia en repudio a la Ley de Identidad Género recientemente promulgada, y que permitirá a los transexuales y transgénero el cambio de identidad.



"Esta ley es una amenaza al futuro de nuestros hijos y nietos. No tenemos nada contra ellos, pero sí contra las leyes que imponen derechos que no existen, como el derecho al cambio de sexo", dijo Valda.



La Plataforma agrupa a cerca de 100 instituciones que están organizando esta movilización que arrancará a las 17:00 del miércoles 22 de junio, del monumento al Cristo Redentor para dirigirse hasta la plaza principal 24 de Septiembre.



#CharlasELDEBER es un espacio abierto y democrático promovido por este medio de comunicación para abordar temáticas de interés general, acercando a nuestros lectores y usuarios a los protagonistas.



Envía tus preguntas para Víctor Hugo Valda (foto abajo), a las cuentas de Facebook y Twitter de EL DEBER.

,