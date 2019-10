Critican sugerencia de no embarazarse por el zika

La ONU criticó hoy la recomendación de algunos países de América Latina afectados por la propagación del virus del zika de que las mujeres no queden embarazadas y dijo que esto "ignora la realidad de muchas mujeres y niñas" que viven en "un entorno donde la violencia sexual es tan común".



Por ello, pidió a los países afectados por la propagación de casos de zika garantizar que las mujeres tienen la información, el apoyo y los servicios necesarios para decidir si desean quedar embarazadas y el momento oportuno para ello.



Esos servicios deben incluir la contracepción, incluida la de emergencia, servicios de atención materna y de aborto seguro, de acuerdo a la ley, precisó.



"Esta situación es un claro desafío para los gobiernos en América Latina, pero la recomendación a las mujeres de retrasar el momento del embarazo ignora la realidad de muchas mujeres y niñas", dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra"ad Al Husein.



Recordó que hay muchos casos en los que mujeres y niñas "sencillamente no pueden ejercer un control de cuando y si quedan embarazadas", por lo que pidió que se dejen sin efecto las normas y medidas que restringen su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.



El responsable de derechos humanos de la ONU fue muy claro al señalar que "en situaciones en que la violencia sexual es rampante y los servicios de salud sexual y reproductiva son criminalizados, o simplemente inexistentes" la recomendación de algunos gobiernos es inapropiada.



"Muchos de los asuntos claves en esta situación tienen que ver con el fracaso de los hombres en defender los derechos de las mujeres y niñas", por lo que se necesitan "fuertes medidas" para resolver este problema subyacente, señaló Zeid.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta semana una emergencia sanitaria de preocupación internacional por la posible asociación entre los casos de microcefalia y desórdenes neurológicos en bebés y el aumento de casos de personas contaminadas con el virus del Zika.



La relación causa-efecto entre ambas todavía no está científicamente comprobada.

