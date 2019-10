El fiscal general citará a declarar a Rubén Costas

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer de que el exgobernador de Santa Cruz Rubén Costas será citado a declarar por su presunta implicación en el caso terrorismo. “Se va a convocar tanto al señor Rubén Costas como a otras personas que están siendo implicadas en este tema”, expresó.



Según Guerrero, Costas será citado porque los sentenciados por el caso terrorismo I Mario Tadic y Elöd Tóásó revelaron su supuesta implicación en los hechos. Costas será convocado por una comisión de seis fiscales que investigan el caso terrorismo II, una vez que las audiencias efectuadas por el primer proceso terminen esta semana en la ciudad de Santa Cruz.



Por su parte, el exviceministro de Gobierno Gustavo Torrico afirmó que Rubén Costas no tendría ninguna relación en el caso terrorismo, pues cuando era autoridad y hasta donde llegaron las investigaciones, no se lo vinculaba con el grupo separatista. Para Torrico, el Ministerio Público no debería investigar a Costas solo porque Tóásó y Tadic lo citaron.

A su vez, la senadora Carmen Eva Gonzales pidió al fiscal Guerrero investigar no solo a Costas sino también a Luis Clavijo, Raúl García Linera, Carlos Subirana, a Pablo Costas Aguilera y otros que trabajaron en el grupo La Torre.



Ayer en La Paz la senadora divulgó dos fotografías, una donde se ve supuestamente a Pablo Humberto Costas, hermano del exgobernador, y otra donde aparece en el mismo lugar Eduardo Rózsa. También mostró correos electrónicos manejados por Rózsa.



Turno de Gary Prado Salmón

Mientras tanto, el proceso por terrorismo I continúa en Santa Cruz. Ayer asumió su defensa Gary Prado Salmón. Su abogado, Otto Ritter, dijo que la imputación es una novela y puntualizó algunas contradicciones del documento