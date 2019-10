Morales se reunirá con expresidentes ante el fallo

Evo Morales y Michelle Bachelet se reunirán con expresidentes en ocasión de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que será divulgado el jueves a las 09:00 hora boliviana. La corte debe decidir si se declara competente o no para juzgar la demanda marítima boliviana.



Mientras que la presidenta chilena tendrá el encuentro mañana, el mandatario boliviano lo hará después de conocer el veredicto.



La mandataria del vecino país conversará con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, con quienes debatirá los escenarios para Chile y las respuestas ante las tres opciones de decisión del organismo internacional.



Según decida la CIJ, pueden abrirse tres escenarios:



Que se declare competente. Favorable a Bolivia, esta decisión permitirá que siga adelante el proceso para pedir que Chile negocie una salida soberana al Pacífico.



Que se declare incompetente. Favorable a Chile, cierra las puertas a continuar con la demanda tal y como la ha planteado Bolivia.



Que se posponga el fallo. La Corte puede decidir continuar con el proceso de fondo de la demanda y guardar para el final la decisión sobre su competencia.



Reunión con expresidentes



Morales convocó a los exmandatarios Guido Voldozo, Jaime Paz y Jorge Quiroga, quienes fueron incluidos en el equipo que socializa la causa marítima de Bolivia. La reunión será en Palacio de Gobierno el jueves a las 11:00.



La idea del Gobierno chileno, según publican varios medios de ese país, es mostrar una imagen de unidad frente al fallo, por esa razón desde ayer se inició una serie de reuniones con varias autoridades. El Canciller Heraldo Muñoz dijo que "hay una política de Estado y no hay diferencia en los intereses nacionales".



Mientras que Evo convocó a todo su Gabinete de ministros y asesores de la demanda para escuchar de forma conjunta el fallo. Solo la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) acompañará en Holanda al agente nacional, Eduardo Rodríguez Veltzé y al equipo jurídico.



El vicepresidente Álvaro García Linera señalo hoy que "hemos trabajado las respuestas y en cada una, por su puesto, habrá una posición muy firme de parte del Gobierno", sobre los tres escenarios posibles en La Haya: incompetencia, competencia o reserva hasta el fondo del proceso.



El jueves, a las 09:00 hora boliviana, la Corte Internacional de Justicia hará conocer su veredicto, a través del francés Ronny Abraham, que preside esa instancia. Luego, se espera que ambos mandatarios, Morales y Bachelet, hagan pronunciamientos públicos sobre la decisión.