Gobierno y microempresa negociarán el aguinaldo

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, convocó este jueves a los microempresarios a una reunión fijada para el lunes 16 de noviembre. El objetivo de este encuentro es negociar el pago del segundo aguinaldo, luego que ese sector expresó la imposibilidad de cumplir este beneficio.



"Hemos recibido notas de la Confederación de Microempresas, los invitamos para el lunes con la ministra de Desarrollo Productivo a las micro y pequeñas empresas, esas no pagan ni el primero ni el segundo aguinaldo porque (la mayoría) son familiares. Ese tema vamos a discutir con ellas", dijo.



Aumentaron sus utilidades



La autoridad añadió que en 2005 las utilidades de las empresas privadas, entre las que se cuentan las microempresas, eran de 800 o 900 millones de dólares, en cambio en la actualidad alcanzan a 4.500 millones de dólares.



Ampliado de la COB



Arce Catacora explicó que el Gobierno aguarda conocer la posición de la Central Obrera Boliviana (COB) con referencia a la extensión del plazo para el pago del segundo aguinaldo, que se fijó para abril de 2016, sólo en caso de aquellas empresas que no tengan liquidez, que no es lo mismo que utilidades.



La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), a través de un ampliado que se realizó en la ciudad de Cochabamba manifestaron su posición de no poder pagar el segundo aguinaldo porque no tienen las condiciones económicas para cumplir con el Decreto Supremo 1802, que obliga a todos los sectores a cancelar este beneficio.