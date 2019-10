Cala evita hablar de Evo y CNN en su visita a Bolivia

El periodista de CNN, Ismael Cala, está de visita en Santa Cruz para dar una conferencia sobre el éxito. Este viernes por la mañana, en conferencia de prensa, evitó referirse a las tensiones surgidas recientemente entre el Gobierno de Evo Morales y CNN.



"Yo en este viaje, aunque a algunos no les quepa en la cabeza, no vengo representando a CNN" manifestó y aclaró que vino en calidad de "emprendedor" invitado por la Escuela de Capacitación Laboral (Escala).



Al inicio de su conferencia, señaló que la primera vez que estuvo en Bolivia - en agosto de 2013 - se llevó una "muy buena vibra", pese a que aquella vez tuvo un impasse con el presidente Morales, quien le postergó una entrevista que cuando se concretó estuvo marcada por la tensión.



En octubre de 2013 dijo, en el programa conducido por Andres Oppenheimer, que en la entrevista a Morales tuvo que "tragarse la lengua" y que, ante los comentarios de algunos políticos, "le dan ganas de vomitar".



Este viernes, consultado por EL DEBER sobre su opinión ante los nuevos roces del Gobierno boliviano con CNN, se limitó a decir que "Ismael Cala no tiene nada que aportar" al comunicado oficial de CNN, casa periodista en la que trabaja desde hace más de 10 años.



La última polémica



Luego de que el periodista Andres Oppenheimer entrevistará - el 28 de febrero de este año - a su colega boliviano, Carlos Valverde, sobre las acusaciones de presunto tráfico de influencias en el gobierno de Morales, el mandatario acusó a la cadena CNN de tener un "corresponsal narcotraficante".



"En los hechos el corresponsal en Bolivia de CNN es el narcotraficante Carlos Valverde", aclaró luego Morales. La cadena televisiva no tardó en hacer conocer su reacción y calificó la declaración del mandatario boliviano como "falsa y peligrosa".



Un adelanto de su conferencia



Esta tarde, a las 17:00 en la Fexpocruz, el periodista cubano explicará su secreto para alcanzar el éxito. El método denominado Cala, hace referencia al Constante Aprendizaje de Liderazgo y Acción.



Cala es autor de varios libros de motivación personal como "El Poder de Escuchar" y "El Secreto del Bambú".

