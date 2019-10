7 consejos para ayudar a salvar un perro callejero

Hoy es el Día Internacional de los Perros Callejeros. Solo en Santa Cruz se estima que existen unos 100.000 canes en situación de calle, muchos de los cuales, pese a tener un hogar, viven deambulando o saliendo a las calles.



La Sociedad Protectora de Animales (Soproma), presidida por Sandro Fernández, señala que existen estudios de una ONG que advierten que 9 de cada 10 perros acaban abandonados y una de las principales causas, en el caso de Santa Cruz, es la excesiva procreación.



Por lo general, una perra puede reproducirse dos veces al año y en cada ocasión pueden nacer hasta un promedio de 7 perros, por lo tanto, en un solo hogar pueden reproducirse hasta 14 animales en un solo año.



Muchos canes son regalados sin tener en cuenta si el nuevo amo tendrá las condiciones de afecto y hasta de seguridad en su casa, para garantizar que ese animal no termine en la calle, explicó Fernández.



Paso a paso



A propósito del Día Internacional de los Perros Callejeros, Soprama da siete consejos en caso de que quieras ayudar a uno de estos animales:



1. Toma conciencia de que al ayudar a un perro que vive en la calle están salvando una vida y que el animal dejará de sufrir hambre, abandono y agresiones provocadas por otras personas.



2. En primera instancia, intenta ganarte la confianza del animal ofreciéndole comida para no asustarlo.



3. Por lo general, el perro que vive en la calle es desconfiado porque ha sufrido el rechazo de otras personas. Sin embargo, suele mantenerse en un espacio territorial, por ejemplo, cerca de una plaza o un mercado, por lo que no será difícil volver a encontrártelo hasta lograr su confianza.



4. No intentes tomarlo por la fuerza, llévalo a un lugar seguro con un poco de comida. Lo recomendable es llevarlo lo antes posible a una Veterinaria para que le hagan una revisión completa.



5. Evita el contacto con los niños o menores de edad, porque puede ser que tenga alguna enfermedad. Lo urgente es acudir a un veterinario.



6. Lo ideal es que se le aplique lo que en otros países se llama el tratamiento de la A a la Z. Es decir, que un veterinario interne al perro y lo ponga cuarentena durante una o dos semanas para desparasitarlo, bañarlo, vacunarlo y castrarlo o esterilizarlo.



7. Soprama sugiere recurrir a la castración o esterilización como la mejor forma de evitar la alta reproducción de estos animales. Según dice, el animal pierde la ansiedad de estar con una pareja y se vuelve más casero, menos agresivo y evita desarrollar tumores cancerígenos en sus órganos genitales conocidos como el Tumor de Sticker Canino.



Pide ayuda del municipio



El presidente de Soprama pidió al municipio crear una unidad en cada distrito de la ciudad que aplique la esterilización a los canes de forma gratuita, como lo hacen Uruguay, Brasil y Holanda, entre otros países.



De hecho, Soprama ofrece este servicio a bajos precios, entre 100 y 150 bolivianos por can, pero según Fernández hace falta masificar este método como la mejor forma de evitar los perros callejeros y la proliferación de enfermedades como la rabia canina.



Toda las noches, a partir de las 19:00, Soprama tiene un puesto de información ubicado en la plaza 24 de Septiembre, además de su cuenta en el Facebook.