Al menos 32 mineros ucranianos mueren en la explosión de una mina

Al menos 32 mineros murieron en una explosión en una mina del este de Ucrania situada en una zona controlada por separatistas prorrusos, declaró este miércoles el presidente del parlamento ucraniano, Volodymyr Groisman.



"Una terrible tragedia ocurrió en la mina de Zasiadko. Hay víctimas, hasta ahora con 32", declaró Groisman, que pidió a los diputados un minuto de silencio. El balance fue confirmado a la AFP por el jefe de los sindicatos de mineros de Donbass, cuenca minera del este de Ucrania donde una guerra entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos ha causado más de 6.000 muertos en diez meses.



"Nos han informado de 32 muertos, pero no sabemos exactamente cuántos mineros hay (todavía) en el fondo de la mina", declaró a la AFP Mykola Volynko, líder del sindicato.



Rebeldes armados y socorristas llegaron a la mina, situada en el distrito Kievski de Donetsk, cerca del aeropuerto, escenario de combates encarnizados desde mayo y bajo control de los separatistas desde enero, constató la AFP.



Familiares de mineros en la incertidumbre



La mujer de un minero llegó llorando con su madre a la entrada de la mina. "No tenemos noticias de él. Es terrible, no tenemos ninguna información", dijo la madre, que no quiso dar su nombre.



Había 207 mineros en la mina



"Se desconoce la suerte que han corrido 47 mineros, podrían haber muerto. En el momento de la explosión, 207 mineros se encontraban en el fondo del pozo, de los cuales 53 en la zona afectada. Cinco mineros con quemaduras graves salieron de la zona", declaró a la AFP el responsable del Sindicato Independiente de Mineros, Mikhailo Volynets.



En los últimos años, la mina de Zasiadko sufrió varios accidentes mortales.