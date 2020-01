Exembajador se 'refugia' en Chile y acusa a Morales

El exembajador de Bolivia en Paraguay, Rosendo Alpiri Nomine, se declaró "perseguido político" del Gobierno de Evo Morales y decidió refugiarse en Calama, Chile, de acuerdo a información difundida por el blog "RimayPampa".



"Estoy analizando pedir asilo", declaró y señaló que fue injustamente acusado de un proyecto fantasma en el Fondo Indígena. "No presenté descargo porque estaba de embajador", añadió y sostuvo que el primer mandatario ya sabía en 2013 de la corrupción en el Fondioc.



"Denunciamos que había corrupción en 2013, había malversación de fondos y mala ejecución de proyectos, muchos técnicos pedían coima para agilizar las firma de aprobación de los proyectos, eso se informó al Presidente", manifestó el indígena oriundo del pueblo ayoreo.



Alpiri firmó en 2011 como responsable legal de un proyecto de "Capacitación en Saberes de Pueblos Indígenas y Conocimiento en la Gestión de Proyectos". En ese entonces, el Fondioc hizo un desembolso de 633.686,00 de un total de 985.482,00 bolivianos.



"Cuando sale mi nombre, ni siquiera me habían notificado, sabiendo que yo formaba parte de la estructura del Estado; consigo mis informes, pero ya había una orden de aprehensión. Si me presentaba me iban a meter preso sin evaluar mis descargos", agregó el también expresidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).



Concluyó señalando que el Gobierno del Movimiento al Socialismo destruyó el movimiento indígena de tierras bajas, persiguió y tomó presos a los principales dirigentes y arremetió contra las instituciones. "El movimiento está descuartizado, apresaron a dirigentes para poner gente del MAS, una estrategia bien hecha", declaró el exembajador.