Pareja casada descubre que son abuelo y nieta

Un matrimonio, él de 68 años y ella de 24, descubrió que son abuelo y nieta, informó Florida Sun Post. Los dos prefirieron permanecer en anonimato.



Llevan tres meses casados y cuando ojearon el álbum familiar, la joven reconoció a su padre y descubrieron la historia. El hombre tuvo un "shock terrible" cuando lo descubrió.



El hombre confesó que su primera mujer lo apartó de su hijos, se mudó a un lugar desconocido y no supo más de ellos. "Todos estos años no los he encontrado, había contratado investigadores y no los habían localizado", explicó en una publicación de Telefe Noticias.



Se volvió a casar y tuvo varios hijos, y en 2009 se divorció. En 2015 decidió que era hora de encontrar una nueva esposa y se apuntó a una agencia para encontrar a una chica. Allí encontró a su actual mujer.



"Me sentí extraño cuando vi sus fotos, fue como un déjà vu, en ese momento no entendí por qué me sonaba tan familiar", indicó el anciano.



"En algún momento mencionó a su familia, pero no tenía contacto con ellos porque su padre la echó de casa cuando quedó embarazada", señaló.



La joven trabajó como bailarina exótica en Jacksonville, Florida. Él era un millonario de Miami.



A pesar del vínculo que tienen, decidieron que no se van a divorciar. "Si no lo hubiéramos descubierto, viviríamos juntos y felices, esto no debe afectar nuestra relación", confesó el hombre.



La joven señaló: "Cada pareja es diferente y especial a su manera. Siento que nuestro vínculo es tan fuerte que esto no es suficiente para darnos por vencidos".