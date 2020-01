La mujer detrás de Siri cuenta cómo fue grabar para Apple

Los usuarios de iOS saben que Siri es una especie de 'salvación', es aquella voz que tiene una respuesta a todas las consultas. Pueden pedirle que busque una dirección, responda a una pregunta, envíe un mensaje y muchas cosas más. Este asistente personal inteligente está habilitado para todos los que tienen un iPhone 6s o posterior o un iPad Pro (9,7 pulgadas). ¿Sabías que una mujer estadounidense es la que le da voz (en inglés) a Siri?

Susan Bennet fue entrevista por el diario El Tiempo, de Colombia. Cuenta que seis años después de haber empezado a grabar que recién se enteró que le daba voz a Siri y fue justo cuando salió a la luz pública de la mano de iPhone.

"Me enteré el día en el que Siri se estrenó, que fue el 4 de octubre del 2011. Un colega me envió un correo diciéndome que estaba probando el nuevo iPhone y que la voz de Siri era muy parecida a la mía. Lo escuché y dije ‘sí, soy yo’. Tuve sentimientos revueltos; por un lado, estaba muy orgullosa de que Apple escogiera mi voz, pero no sabía qué hacer con esa información", relata.

De hecho hasta el momento lo más cercano que ha estado a Apple es con el cofundador Stephen Wozniak. La empresa de Cupertino nunca la ha contactado. Pero, ¿cómo es esto posible? Bennet dice que no fue contratada directamente por Apple, sino Nuance.

Explica que el proceso de darle vida a Siri no fue nada sencillo. "Fue muy tedioso. Eran cuatro horas (de grabación) al día, cinco días a la semana, en el mes de julio del 2005. Leíamos cientos de frases y oraciones que fueron creadas para obtener todas las combinaciones de los sonidos del lenguaje. Muchas de esas oraciones eran extremadamente repetitivas. Luego de que las grabaciones estuvieran hechas, técnicos e ingenieros extraían los sonidos y los unían para crear nuevas frases y oraciones, que eran las que terminaban en el iPhone".

A Bennet le tomó dos años reconocer ante el público que ella era la mujer detrás de Suri, pero poco tiempo después Apple decidió reemplazarla, cuando se lanzó iOS 7, el 18 de septiembre de 2013.

Pese a que esta estadounidense ha prestado su voz a importantes compañías como McDnalds, Discovery Channel y Carton Network, Siri es la que lo ha puesto en la vidriera mundial. Ahora, da charlas alrededor del mundo.