Cívicos vuelven a Potosí sin lograr soluciones

El Directorio Consultivo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) definió el retorno de los marchistas que permanecieron en La Paz por más de dos semanas. No se levantan las medidas de presión en esa región y se analizan nuevas protestas.



Para mañana, jueves, se anticipa un masivo recibimiento a los manifestantes y una reunión plenaria para consensuar acuerdos sobre el pliego de 26 puntos y asumir nuevas medidas ante la negativa del Gobierno a continuar con el diálogo.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó que el diálogo con Comcipo terminó y que se le entregará las actas de conclusiones de las seis mesas de trabajo para que las analicen. En la víspera autoridades esperaron a los dirigentes casi toda la tarde.



Hoy Fabián Choque, Agustín Mendoza y Jorge Coparico, y el periodista Juan Carlos Paco dejaron la cárcel de San Pedro en La Paz tras permanecer detenidos desde el pasado viernes, por los hechos de violencia en la sede de Gobierno en los días previos.



Jhonny Llally, presidente de Comcipo, acusó a los ministros de romper unilaterlamente el encuentro, tras atribuir la movilización a intereses políticos y dar conclusiones del trabajo en seis mesas sin la presencia de dirigentes potosinos.



La pasada jornada, más de 185.000 personas participaron de una nueva marcha por la "justicia y dignidad" en la región en conflicto.



Hoy se reportó que se levantarán varios piquetes de huelga en el departamento, al cumplirse 24 días de paro.



Las organizaciones afiliadas a Comcipo expresaron además un voto resolutivo apoyando a su dirigente, Jhonny Llally, debido a que en la víspera el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el representante "no tiene autoridad para seguir negociando".



Resolución de apoyo al presidente del Comité Cívico: ,