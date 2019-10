El cambio climático está matando a los abejorros

Las especies de abejorros de Norteamérica y Europa decrecen al no poder adaptarse al cambio climático y no ser capaces mudar sus hábitats a latitudes más al norte como han hecho otros animales, según un estudio que publicó la revista "Science".



Estos insectos no están migrando sus hábitats al norte para sobrevivir al incremento de las temperaturas y sus poblaciones más sureñas sufren pérdidas de hasta 300 kilómetros tanto en Norteamérica como en Europa.



"Este estudio es importante porque refuerza la tesis de que algunas especies no serán capaces de cambiar sus hábitats para adaptarse al cambio climático", explicó Sacha Vigneri, editor asociado de la revista Science.



Uno de los efectos del cambio climático que se ha observado en muchas especies animales es la tendencia a cambiar sus hábitats geográficos hacia la región polar o elevaciones más altas en respuesta al aumento de la temperatura.



"Pero para las especies que evolucionaron en condiciones frías, como los abejorros, el cambio climático quizás sea el tipo de amenaza que realmente los haga desaparecer", indicó Jeremy Kerr, autor principal del estudio y profesor del departamento de biología de la Universidad de Otawa (Canadá).



SOBRE EL ESTUDIO

Para elaborar esta investigación, Kerr y su equipo generaron una base de datos de observaciones geográficas de 67 especies de abejorros de Europa y Norteamérica entre 1901 y 2010.



Con esa información, compararon los cambios de hábitats de las especies de abejorros a latitudes más al norte en las últimas tres décadas con el periodo comprendido entre 1901 y 1974, cuando el clima era más frío.



Lo que descubrieron, para su sorpresa, es que en las décadas recientes y más calientes los abejorros no han mudado sus hábitats al norte para sobrevivir.



Al mismo tiempo, constataron que, dentro de esos hábitats, las poblaciones establecidas más al sur se movieron a las partes más altas y frías. "Quizás tengamos que ayudar a esas especies a establecer nuevas colonias en escalas norte y continentales", concluyó el investigador Kerr.



APORTE DE LOS ABEJORROS EN EL CICLO DE LA VIDA

Estos insectos polinizadores pululan por el campo en busca de néctar y en su periplo intercambian polen entre las partes femeninas de una flor y sus partes masculinas. Sin esta polinización, y la llevada a cabo por las abejas y otros animales, no habría reproducción vegetal. No habría frutos ni semillas.