El abuelo que canta heavy metal y cautiva las redes

Los programas de talentos hace tiempo que vienen siendo el escaparate para descubrir personajes como John Hetlinger, el abuelo de 82 años cuya participación en America’s Got Talent no para de viralizarse en las redes.



El jubilado, que hasta hace unos años se ganaba la vida como ingeniero en la industria aeroespacial, demostró que para hacer rock no hay edad, describe el diario La Vanguardia.



Oriundo de Colorado, John Hetlinger irrumpió en el escenario con su aire bonachón y sus pantalones bien arriba. "Tengo 82 años, estoy jubilado hace unos 15. Por ese tiempo empecé a hacer karaoke", adelantó, sin dar precisiones sobre cuál era el género musical que lo apasiona.



Minutos más tarde, comenzaron a sonar los acordes de "Bodies", una canción de la banda Drowning Pool... Y el abuelito puso a prueba su garganta y los oídos del público y del jurado, lanzando unos alaridos que harían morir de envidia al mismísimo Ozzy Osbourne, señala un artículo en La Nación.



Hetlinger definió su actuación como “el momento más importante de mi vida”. De momento, ya suma más de 2 millones 253 mil reproducciones en YouTube.



Ante semejante demostración de fuerza, ni siquiera el malvado Simon Cowell se animó a darle salida Hetlinger. Así, el participante logró pasar a la siguiente ronda del concurso de talentos sin problemas, al tiempo que su presentación se volvió viral en las redes sociales.



