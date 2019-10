Obama cree que futuro de Cuba depende de cubanos

"Creo en el pueblo cubano" afirmó este martes en español el presidente Barack Obama, quien dijo que confía en la capacidad de los jóvenes de Cuba para forjar su propio futuro, en su discurso en un teatro de La Habana dirigido al pueblo de la isla.



"No solo vamos a normalizar relaciones con el Gobierno de Cuba, sino con todo el pueblo cubano", aseguró el mandatario en su discurso retransmitido en directo por la televisión y radio estatal de Cuba.



Acerca del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1962, en plena Guerra Fría, y que aún está vigente, Obama dijo que "hiere a los cubanos, en vez de ayudarlos".



El embargo es "una carga obsoleta sobre el pueblo cubano", añadió Obama en medio de fuertes aplausos en el Teatro Nacional de La Habana, pero los cubanos "no van a alcanzar su potencial si no se hacen cambios aquí en Cuba".



Reconciliación entre EEUU y Cuba



Obama hizo un emotivo llamado a la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos, alejados durante medio siglo por la Guerra Fría, en el último día de su visita a La Habana.



"Vine aquí a dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría. Vine aquí extendiendo la mano de la amistad al pueblo cubano", afirmó Obama.



En su discurso, en el cual citó varias veces al poeta y héroe cubano José Martí, también hizo un llamado a la reconciliación entre los mismos cubanos, y se refirió al "sufrimiento" y al "dolor" de la diáspora cubana "que ama a Cuba" y de las familias separadas.



Sus palabras fueron seguidas desde el balcón de honor del teatro por el presidente cubano Raúl Castro y los principales funcionarios de su gobierno. Obama es el primer presidente de Estados Unidos que visita Cuba en 88 años.