ESM debe cinco salarios y directivo habla de quiebra

El miembro del directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por el municipio de Puerto Suárez, Antonio Tudela, alertó sobre la inminente quiebra de la estatal, que pese a haber firmado un contrato por más de $us 450.000 millones con la china Sinosteel, para la construcción de un complejo siderúrgico, debe sueldos a sus trabajadores desde hace cinco meses.



"Hay 25 trabajadores sin paga desde hace cinco meses. Hemos pedido una reunión de Directorio y hemos recibido una respuesta del presidente de la Empresa Siderúrgica indicando que la empresa no tiene recursos para pagar a sus trabajadores. Lamentablemente estamos al borde de una quiebra", puntualizó Tudela.



El directivo lamentó que el Ministerio de Economía y Finanzas rechazara el pedido de Bs 9 millones, solicitados para que la estatal ESM pueda funcionar sin problemas hasta fin de año.



"¿En qué ministerio están (esos recursos)?, en Minería no hay, en Finanzas no hay, y ese dinero era para reinvertirlo en Puerto Suárez y para capitalizar la Empresa Siderúrgica del Mutún", manifestó.



Cuestionó el destino de los $us 36 millones cobrados por boletas de garantía a la india Jindal, recursos que debían ser reinvertidos en la ESM.



Tudela dijo que también se pidió autorizar la venta de más de 430.000 toneladas de concentrados de hierro para poder cubrir las necesidades básicas de la ESM, aunque reconoció que por los bajos precios actualmente no hay compradores.