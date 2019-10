Estuvieron 9 horas atrapados en medio del río Piraí

Tres pescadores pasaron nueve horas de angustia al quedar aislados sobre una piedra en medio del río Piraí, a 78 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, zona la Angostura, antes de que los rescatistas de la Unidad Municipal de Emergencias llegaran al lugar para ayudarlos a regresar a la costa.



“Wilson, Emilio, Alfredo y yo vivimos en el kilómetro 15, doble vía a la Guardia; salimos de pesca entre amigos, llegamos a las 17:00 y al volver, a eso de las 21:00, yo pude cruzar pero mis amigos no, y quedaron atrapados en medio del río sobre una piedra", explica Gabriel López, de 19 años.



La subida repentina del río los sorprendió, cuenta López, quien, al salir, llamó de inmediato para pedir ayuda a los rescatistas de la Alcaldía.



El Jefe de la Unidad Municipal de Emergencias (UME), Roxney Borda, informó que llegaron al lugar a la media noche del sábado y el rescate duró hasta las 05:00 am, de este domingo "porque la corriente del río estaba fuerte", indica un comunicado de la UME.



Los rescatistas armaron un sistema de tirolesa con cuerdas y los cinco efectivos de la comuna cruceña realizaron con éxito el rescate de las personas afectadas.



Posteriormente, indicó Borda, fueron atendidos por los paramédicos de la misma unidad. Los pescadores no presentaron lesiones solo síntomas de hipotermia por lo que fueron dejados en su respectivos domicilios.