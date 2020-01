Autor de feminicidio dice que fue un accidente

"No la he matado porque quería matarla", manifestó Moisés Bascopé, autor confeso del asesinato de Verónica Menacho por el que fue condenado un inocente a 30 años de prisión.

Según el testimonio de Bascopé, difundido por el canal Unitel, la muerte ocurrió accidentalmente durante una discusión.

"Hemos tenido una discusión y me agarró de mi polera. Yo me quería ir y me hice soltar, ella se resbaló, se cayó en la esquina de la cama y no era mi intención matarla", explicó el autor del crimen.

Luego contó que, tras la supuesta caída, trató de hacer respirar a la víctima y cuando se dio cuenta de que había perdido la vida, tuvo mucho miedo y le prendió fuego.

Reynaldo Ramírez Vale estaba cumpliendo, hace dos años, una sentencia de 30 por un crimen que no cometió: el asesinato Verónica Menacho.