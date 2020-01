Tinelli danza con dólares al aire

El debut de la temporada 2016 Showmatch revolucionó la televisión. El programa conducido por Marcelo Tinelli inició un nuevo año y revalidó sus credenciales como el show más visto del país. Una megaproducción que, entre celebridades, baile y humor político, marca la agenda y sostiene un negocio que genera millones.



Con un pico de 36,7 de rating, y un promedio de 34,6, el programa del lunes fue el más visto del año . Si bien los números bajaron en el segundo envío, con 23 puntos de promedio, el nivel de audiencia de Showmatch cotiza bien alto para las marcas y sostiene un negocio que factura no solo con la tanda publicitaria.



Este año, generar una publicidad no tradicional (PNT) de 30 segundos en el programa, con la mención de la marca y la exhibición del producto, requiere una inversión de $ 300.000 (US$ 21.000 al tipo de cambio oficial). De esta manera, cada segundo de aire cotiza a $ 10.000



Fuera del programa, el tiempo también vale. Además de ser el programa más visto, o justamente por ese motivo, Showmatch tiene la tanda más cara de la televisión argentina en la actualidad. Según el tarifario vigente, el espacio publicitario en el show de Tinelli cotiza a $ 30.000 el segundo, con un recargo del 30% si el anunciante pretende elegir el momento o la ubicación de su aviso.



Un spot convencional de 30 segundos, siguiendo este esquema, requeriría un desembolso de $ 900.000 (alrededor de US$ 63.000).



En la práctica, sin embargo, los montos de inversión para la pauta publicitaria son menores. Como las agencias compran grandes volúmenes, suelen aplicarse tarifas menores, que para grandes anunciantes, cuentan en el mercado, rondan entre el 65% y el 70% del valor de lista. Las quitas, no obstante, rigen solo para la tanda. Si una marca desea ver al multifacético conductor comer un alfajor o presentar su marca al aire, no tiene más remedio que abrir la billetera.