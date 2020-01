Choque dice que informó a Quintana sobre Zapata

La exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) Cristina Choque declaró ante el tribunal que ella informaba regularmente sobre las actividades que realizaba su oficina en las donaciones de empresas y personas y dijo que la presencia de Gabriela Zapata en estas oficinas eran de conocimiento del entonces ministro Juan Ramón Quintana.



“La MAE (máxima autoridad ejecutiva), sabía que la señora Gabriela Zapata participaba en las actividades de (la unidad de) Gestión Social?”, preguntó el presidente del tribunal, Iván Perales y luego de un momento, Choque dijo: “como organización sí, sabían en el ministerio que los trabajadores sociales sí participaban”.

Cuando el juez Perales preguntó quién era la MAE en ese momento, Choque, sin dudar dijo, “Juan Ramón Quintana”.



El martes, Gabriela Zapata dijo que colaboró con la UAGS como parte de los trabajadores sociales comunitarios, que era una organización social que se reunía en esas oficinas para temas de campañas, principalmente en épocas navideñas.



Choque, en su declaración testifical, relató que en la UAGS no solo funcionaba esta repartición sino otras cuatro entidades estatales y que todas tenían y podían realizar reuniones en el salón vip donde supuestamente se reunía con Gabriela Zapata.



“También se reunían autoridades que venían de palacio de Gobierno”, añadió aunque no mencionó qué autoridades o quiénes se reunían en ese salón de la avenida Arce.

Al abandonar la audiencia, Choque prefirió no referirse a esos encuentros y solo pidió objetividad a los jueces en un proceso “arbitrario” que le instauraron por decisión política.



El acusado Marvin Ramírez dijo que se reunió con Zapata en las oficinas de la UAGS dos veces cuando llegó a Bolivia y relató que siempre trabajó, como consultor, en el exterior en megaproyectos y que incluso visitó a Choque en la cárcel de Obrajes sin saber que sería detenido y enjuiciado.



El ingeniero Ricardo Alegría dijo que él recibió un dinero para amurallar un terreno de Zapata en la zona de Mecapaca y que por reembolsar ese efectivo a través de depósitos bancarios fue acusado.

Afirmó que conoció a Zapata a través del senador Andrés Villca y admitió que realizó trabajos particulares mientras era funcionario del Senado

Acusados reclaman pruebas de delitos

Cristina Choque, Ricardo Alegría y Marvin Ramírez reclamaron, por separado, a la Fiscalía las pruebas que los incrimina como autores o cómplices en supuestos delitos de asociación delictuosa o enriquecimiento ilícito.



Los tres acusados demostraron las carreras profesionales que tenían hasta el momento de su detención y manifestaron, cada uno, que hasta el momento en la acusación formal de la Fiscalía no existe ninguna prueba de que ellos hubieran participado en los delitos ni cómo colaboraron a Gabriela Zapata a obtener supuestamente dinero en las oficinas de la UAGS. El fiscal Daniel Ayala evitó responder sobre estas cuestionantes.