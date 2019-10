Investigan los nexos entre Choque, Zapata y Morales

El Ministerio Público indaga los nexos que podrían existir entre Gabriela Zapata, Cristina Choque y Jimmy Morales, personas que son procesadas por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.



Según la información de la Fiscalía, se investigan los ingresos y movimientos económicos que realizaron entre ellos, en los últimos años, aclarando que no se indagan los contratos de la firma China CAMC, de la cual era gerente la ex novia de Evo Morales.



“No estamos investigando a la empresa China CAMC y menos a los contratos que tiene, ese aspecto está siendo investigado por una comisión de la Asamblea Legislativa”, explicó el fiscal asignado al caso, Edwin Blanco.



Agregó que como Ministerio Público no se puede investigar un caso que ya está siendo indagado por otro órgano del Estado. "Estamos investigando a tres personas, porque aparentemente existen ingresos económicos de una de ellas que no ha sido justificado", dijo.



"El proceso está en etapa de investigación, se encuentra en etapa preliminar, por tanto resulta prematuro afirmar que exista una acusación, pues lo que existe es una imputación en la cual no se realizan afirmaciones de ningún tipo, sino que se establecen supuestos hechos irregulares en los que habrían participado”, expresó.