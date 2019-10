Canciller chileno asegura que sí 'respetan' a Bolivia

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, le respondió a Evo Morales, ante la decisión de Bolivia de no exigir visas a autoridades chilenas que quieran ingresar al territorio. En la víspera el Gobierno de Michelle Bachelet comunicó que sí los dignatarios nacionales deberán realizar el trámite.



"Bolivia no quitará visas a diplomáticos chilenos. Logico, pues Chile si respeta a Bolivia y la prácticas diplomáticas entre países libres" (sic), escribió en su cuenta en Twitter el jefe de la diplomacia del país vecino, en respuesta al mandatario nacional.



Morales, por la misma red social, comunicó que "Cancillería de Chile afirma que quitará visa a diplomáticos bolivianos. Pese a sus abusos, Bolivia NO quitará visa a diplomáticos chilenos". Aunque se cuestionó el error del mensaje, debido a que lo correcto es decir que el país no impondrá la exigencia del documento.



La nueva polémica surge tras la visita de una delegación nacional a los puertos de Arica y Antofagasta, con el fin de constatar los "abusos" contra los transportistas de carga boliviana. Los recorridos causaron gran expectativa mediática.



"El abuso desafiante a la soberanía y a la ley chilena que ha pretendido inútilmente el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y su comitiva lleva al Gobierno de Chile a iniciar los trámites previstos en la Constitución para denunciar el Acuerdo entre Chile y Bolivia sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicios de 1995", argumentó ayer el Gobierno de Michelle Bachelet.



Si bien la medida no afecta a la población general, las autoridades del país deben realizar un trámite y la administración de Santiago deberá decidir si otorga o no permiso de ingreso a los representantes, aspecto que en Bolivia se consideró "escarmiento rencoroso y una actitud de distanciamiento diplomático".