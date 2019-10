Quintana dice 'preciosa' a Zapata, según chat que mostró el abogado

Eduardo León, abogado de Gabriela Zapata, la exnovia de Evo Morales, presentó a los medios las supuestas conversaciones que mantuvo su cliente con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana por WhatsApp.



León, que dio fe de la veracidad de estos mensajes, compartió los siguientes textos recogidos por la Agencia de Noticias Fides (ANF):



Zapata: "Buenos días mandan dirim dirum dan, que tenga una excelente semana, q Dios me lo proteja y me lo cuide, bendiciones mi rey"



Quintana: "Gracias preciosa estoy en trinidad (sic), retorno esta tarde"



Quintana: "No sea tan cruel quiero verla"



Zapata: "Yo también"



Quintana: "Cuando usted mande preciosa"



Zapata: "Hoy lo espero"



En otro diálogo, este fue el intercambio:



Quintana: "Usted Siempre tan bella como decía Borgues (sic)"



Zapata: "Muchas gracias mi rey"



Quintana: "Cuando la puedo ver"



Quintana: "No se me esconda"



Entre las conversaciones divulgadas este martes, Quintana, demostrando la cercanía que tenía con la expareja del presidente asegura: "Mis hormonas amazónicas me dicen algo", a lo que Zapata responde: "Dulces sueños" y él retruca: "No sea tan cruel, quiero verla".



De confirmarse la veracidad de esas conversaciones, se demostraría que Quintana mintió cuando dijo que no conocía a Zapata y daría credibilidad a las versiones que señalan que el ministro estaba al tanto de los negocios que ésta realizaba mediante la empresa CAMC y otras compañías para las que trabajó.



"Hay una distancia sideral entre Gabriela Zapata y Juan Ramón Quintana", dijo el ministro en una larga entrevista que concedió a la radio Patria Nueva sobre las implicaciones en el caso que le hicieron integrantes de la oposición, según publica ANF.



Este martes, en horas de la noche, Gabriela Zapata confirmó la veracidad de la carta cuando salía de la Sala Penal Tercera donde se le negó la "acción de libertad" interpuesta por su defensa.,

Zapata ratifica carta y chats con Quintana Gabriela Zapata ratifica que envió carta a ministro Quintana y asegura que los chats con esta autoridad son verdaderosPosted by EL DEBER on martes, 29 de marzo de 2016