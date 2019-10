Choque de bus en ruta a Cochabamba deja heridos

Un bus de la empresa de transporte interdepartamental La Veloz chocó de frente contra un camión la madrugada de este miércoles, cerca del lugar llamado Kilómetro 40, en la ruta entre Yacapaní y Bulo Bulo, carretera a Cochabamba. Los heridos fueron auxiliados por los pasajeros que resultaron ilesos y horas más tarde llegó la Policía al lugar.



Un oficial de la Policía de Yapacaní informó que evacuaron al conductor del bus y a los heridos, aunque no precisaron el número, a un hospital de ese municipio, informó el canal PAT.



El conductor quedó atrapado en la cabina del bus junto a otro pasajero y luego fueron rescatados por otros conductores y los mismos pasajeros del bus.



Los ocupantes del bus, que resultaron ilesos en el accidente, salieron por las ventanas del vehículo y fueron auxiliados por policías más tarde.



El conductor del camión declaró que el chofer del bus se durmió e invadió carril, aunque las causas del accidente aún no fueron determinadas por investigaciones de la Policía.



Para conocer el número exacto de pasajeros que iban en el bus EL DEBER trató de comunicarse con la empresa de transporte La Veloz pero no atendieron el llamado.